Adeom pidió auditoría sobre gestión de Ripoll y la exsindicalista respondió: "Pasé de ser la mejor dirigente a la peor por militar en el PN"

La dirigente del Partido Nacional Valeria Ripoll dijo que siente "tristeza" al ver la actualidad de su exsindicato, Adeom, luego de que la directiva del gremio resolviera pedir una auditoría sobre su gestión al frente de la Federación Nacional de Municipales (FNM). Ripoll continúa ostentando la presidencia de la Federación Nacional de Municipales.

"Ya nada me sorprende. Me fui hace seis meses (de Adeom) y desde allí que lo único que se habla es de mí: si tengo un cargo político, si me suspenden los derechos... Ahora se pone en duda mi gestión al frente de la Federación Nacional de Municipales. Pasé de ser una persona fantástica, la mejor dirigente, a en seis meses ser la peor. Lo único que cambió es que resolví militar en el Partido Nacional", dijo a la prensa Ripoll este viernes durante el acto homenaje a Wilson Ferreira Aldunate en el Cementerio del Buceo a 36 años de su muerte.

El Consejo Ejecutivo de Adeom resolvió este jueves solicitar a la secretaría de Finanzas de la FNM la realización de una auditoría, según el documento publicado por el periodista Eduardo Preve, que añadió que se investigan irregularidades tales como faltante de dinero y alquiler de autos para usos personales.

Sobre la acusación, Ripoll respondió: "Para uso personal tengo mi vehículo. Antes me cuestionaban si usaba la camioneta de Adeom para uso personal. No sé cómo haría, me bajaría de uno y me subiría a otro. Demuestra que no hay argumentos para poder pegarle a Valeria Ripoll que tenga sustento. Cada una de las cosas cae por su propio peso".

"En diciembre Adeom participó de un congreso de la federación donde se aprobó memoria y balance del año pasado y Adeom Montevideo votó a favor. Queda en evidencia que todo lo que hacen es poner en duda mi gestión, tanto en Adeom como en la FNM. Se van a quedar con las ganas porque manejamos con muchísima responsabilidad el dinero de los trabajadores. Podemos demostrar cada una de las cosas que hicimos", dijo.

En el mismo camino, aseguró que su gestión marcó "un antes y un después" en Adeom. ¿Por qué? "Porque hice la personería jurídica. Si hoy pueden pedir auditoría o informe jurídico, es porque Ripoll presidente hizo la personería jurídica para controlar. Los que estuvieron antes se llevaron dinero y no pudimos hacer denuncia porque jurídicamente no existía Adeom", lanzó.

Además, redirigió las acusaciones a la central sindical: "Me gustaría saber si Adeom también la va a pedir al Pit-Cnt un informe de lo que hace con las finanzas, un balance, una memoria, porque es algo que ningún trabajador afiliado conoce pero sin embargo se limita solamente a la federación".

Ripoll adelantó que le responderá a Adeom: "La semana que viene tenemos una convocatoria de la Mesa Nacional de la FNM donde le vamos a contestar a Adeom Montevideo".