Adeom resolvió levantar el paro de recolección de residuos

El paro de trabajadores de Limpieza que comenzó el viernes y se extendió todo el fin de semana afectó a la recolección de residuos en la capital del país. En varias zonas los contenedores se vieron desbordados.

El conflicto se desató el viernes cuando una máquina se rompió en la Perimetral y Ruta 8 y la Intendencia contrató un guinche privado.

“Entendemos que es una nueva provocación, que es evidente que como trabajadores vamos a reaccionar si se privatiza servicio municipal. Esto lo que hace es argumentar una privatización de área de Limpieza que la Intendencia ha demostrado que tiene resuelta y que argumenta en base a medidas de trabajadores”, explicó la secretaria de Adeom Valeria Ripoll.

La Intendencia de Montevideo aseguró en un comunicado que debieron contratar a un privado porque los guincheros de la comuna se negaron a mover la máquina.

Antes de que terminara una reunión bipartita, los trabajadores decidieron este lunes levantar el paro.

Por otro lado, la Intendencia de Montevideo pidió al Ministerio de Salud Pública que evalúe si existe riesgo sanitario por el conflicto con necrópolis. De ser así, decretarán la esencialidad del servicio.

“Los trabajadores del fúnebre no dejaron de trabajar, lo que no están haciendo son algunas tareas que son las últimas a realizar. Demostrando si no cumplen con sistema nefasto, no se pueden cumplir con todas las funciones. No se están retirando cuerpos NN o sin familia, no se están haciendo reducciones y no se están cremando restos”, aclaró Ripoll.