AEBU, Citibank y MTSS instalarán una mesa de trabajo para resolver situación de los trabajadores despedidos por el banco

La Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), Citibank y el Ministerio de Trabajo (MTSS) llegaron a un acuerdo este viernes e instalarán una mesa de diálogo para resolver la situación de tres trabajadores que fueron despedidas de la institución financiera.

"Se gestó, luego de ocho meses, una mesa de trabajo que tiene como norte resolver la situación y buscar soluciones para los tres compañeros desempleados. Será en un ámbito tripartito y con la presencia del gerente general del Citibank en esa mesa de trabajo", dijo el presidente de AEBU, Juan Fernández, en rueda de prensa.

Según indicaron desde el sindicato, las medidas que están hasta el momento se mantienen vigentes: no horas extras, no traslados y cumplimiento estricto del horario de trabajo. "Nos comprometimos mientras esté la mesa trabajando a no hacer nuevas medidas ni nada que afecte la actividad bancaria", señaló Fernández.

Además, dijo que se encaminan a solucionar el conflicto y destacó el trabajo del MTSS en lograr la tripartita. "Procuramos llegar al 21 de agosto con la situación allanada y trabajaremos hacia esa fecha", afirmó.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, celebró la instalación de la mesa de diálogo y reconoció que el conflicto todavía no está resuelto. "A partir del lunes próximo empezamos a trabajar a nivel del ministerio como convocantes de un diálogo que va a ser tripartito", expresó.

El jerarca aseguró que el objetivo es encontrar una solución al conflicto y para eso manejan distintas posibilidades. "Los despidos fueron concretados, pero la inserción laboral de estos tres trabajadores es lo que está arriba de la mesa", subrayó.

En ese sentido, Mieres sostuvo que tanto el banco como AEBU mantienen la posición de buscar alguna solución laboral para los trabajadores.