AFE no sabe cuántos inmuebles tiene, pero sí que "muchos" están ocupados de forma ilegítima; también detectó irregularidades en la vigilancia

El directorio de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) se encuentra trabajando sobre un informe elaborado por la Auditoría Interna de la Nación que “marca irregularidades” en dos áreas: el manejo de inmuebles y los servicios de vigilancia.

Según informaron este jueves el semanario Búsqueda y el diario El País, la Auditoría Interna de la Nación entregó a AFE una auditoría que arroja fallas en la manera en la que se gestiona el patrimonio de la empresa estatal, además de falta de controles al cumplimiento efectivo de servicios como los de seguridad y vigilancia.

En entrevista con Telemundo, el vicepresidente de AFE, Gustavo Osta, afirmó que cuando asumió el actual directorio, en 2020, se hicieron a la idea de que “había un caos generalizado” en la empresa férrea. Y que fue por eso que solicitaron una auditoría “para que corroborara algunas presuntas irregularidades”.

“La auditoría es clara: marca irregularidades, algunas de ellas presuntamente delictivas, que pueden configurar casos de corrupción. Por eso, a la vez que vamos corrigiendo lo que la auditoría nos dice que está mal, también estamos obligados a llevar adelante las acciones penales que ya estamos encaminando”, afirmó.

¿En qué consisten esas presuntas irregularidades? Por un lado, están las que tienen que ver con el manejo de inmuebles.

“AFE tiene una gran cantidad de inmuebles en todo el país, que no sabe cuántos son, muchos de ellos ocupados de manera ilegítima y otros ocupados de manera legítima con alquileres muy bajos, que no se cobran hace años. Y ante esto, los directores anteriores no iniciaron ningún tipo de acciones para recuperar eso. Hablamos de acciones u omisiones que le generaron un daño al Estado de manera internacional, a nuestro juicio”, dijo Osta.

Pero antes del manejo de esos bienes, AFE enfrenta otro problema: no tiene claro cuántos inmuebles tiene ni tampoco su valor. “Hablamos de unos 1.500 terrenos. Parte del trabajo de regularización será darle el valor, pero es una cantidad muy importante”, afirmó el vicepresidente la empresa estatal, y agregó: “Estamos haciendo un relevamiento para ordenar los inmuebles. Primero para saber la cantidad, y para eso vamos a hacer un acuerdo con el Ministerio de Transporte; luego, regularizarlos, clasificarlos, ver cuáles están arrendados y cuáles no”.

Sobre eso, además, Osta afirmó que, en el pasado, “algunos funcionarios de jerarquía permitían a personas vivir en padrones de AFE”.

Vigilancia sin controles

En muchos de esos predios, en su mayoría abandonados o en desuso, se cuenta con servicios de vigilancia, un área que se lleva el mayor gasto del presupuesto de AFE.

“AFE en lo que más gasta es en servicios de vigilancia, para cuidar un patrimonio que no sabe el valor que tiene, y que cada vez vale menos según el Tribunal de Cuentas”, dijo Osta.

Como ejemplo, el jerarca señaló que “en el 2004 se gastaban US$170.000 por año; y en 2017-2018 se llegaron a gastar más de US$2 millones”. “Es mucho dinero. Son US$25 millones en 15 años. Y en ese período no se compró una sola locomotora”, afirmó.

“La auditoría dice que hubo un incremento importante del gasto en vigilancia, que todo el proceso licitatorio estuvo plagado de irregularidades, y que no había un sistema de control. La administración no tenía forma de saber si el servicio se prestaba efectivamente o no en algunos puntos del país. Eso para nosotros es lo suficientemente grave como para generar instancias correctivas, una nueva licitación que haga que los gastos vayan a la baja y llevar adelante las instancias penales”, agregó Osta.