Agustín Bascou criticó que una delegación del FA se reuniera en Soriano para respaldar una denuncia penal en su contra

La vicepresidente, Lucía Topolansky, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, el presidente de la Cámara de Representantes, José Carlos Mahía, la senadora Mónica Xavier y el dirigente Juan Castillo son parte de la comitiva que respalda la denuncia realizada a Agustín Bascou.

“Considero que si viene la vicepresidente de la República y si viene a apoyar una denuncia de unos ediles… como intendente o como ciudadano común me parece que hay cosas mucho más importantes para hacer antes que venir a apoyar. Bueno, esto es política y está bien que hagan eso”, consideró Bascou.

El intendente de Soriano fue consultado sobre una eventual renuncia al cargo. A lo que respondió:

“De ninguna manera, siempre lo dije, lo sigo sosteniendo. La gente con su voto me eligió intendente de Soriano. A no ser que políticamente nuestro grupo me pida, por diferentes motivos, que dé un paso al costado, o la Justicia, voy a renunciar. Si no de ninguna manera voy a renunciar porque considero que he hecho las cosas bien, las estoy haciendo bien y estoy enmarcado en lo que es legalmente bien”.