Agustín Bascou: “De ninguna manera pienso dejar el cargo. Me debo a la gente que me votó”

En este sentido, el intendente de Soriano, Agustín Bascou, afirmó:

“Yo no pienso dejar el cargo. Si hubiera alguna ilegalidad, sí correspondería que diese un paso al costado. Pero, como siempre dije, mientras mi sector, liderado por Besozzi y Larrañaga, por diferentes motivos que puedan afectar al grupo, o incluso la propia Justicia, no me lo pida… yo de ninguna manera pienso dejar un cargo que fue electo por el pueblo.

Estamos haciendo muchas cosas y quedan muchas cosas por hacer. Yo me debo a la gente que me votó. He recibido un apoyo muy importante aquí en Soriano: en función de eso, voy a seguir trabajando”.