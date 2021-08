Ahora sí se remataron los tres vehículos de lujo de Balcedo: conocé a cuánto se subastaron cada uno

Se trata de un Porsche modelo Panamera turbo de 2012, un Chevrolet Camaro 2SS de 2014 y un Land Rover modelo Range Rover Sport de 2016.

Este martes se remataron tres de los cuatro vehículos de lujo que fueron incautados al sindicalista y empresario argentino Marcelo Balcedo en una causa de lavado de activos. Se trata de un Porsche modelo Panamera turbo de 2012, un Chevrolet Camaro 2SS de 2014 y un Land Rover modelo Range Rover Sport de 2016.

El Porsche -con una base de US$ 50.000- se remató en US$ 81.000.

En tanto, el Camaro tenía un piso de US$ 30.000 y se subastó en US$ 55.000. En el caso del Land Rover, la base era US$ 60.000 y se remató este martes en US$ 78.000.

En marzo pasado, cuando se había realizado el primer intento de subasta de cuatro vehículos incautados a Balcedo, tres de ellos iban a ser adquiridos por un hombre de Nueva Palmira (Colonia), que pujó a través de un amigo que concurrió al remate. Luego que le comunicaran el monto de la seña que debía pagar por estos tres vehículos, este intermediario llamó a la hija del supuesto comprador quien, enterada del asunto, alertó que su padre tenía problemas psiquiátricos y carecía del dinero para comprar estos autos de lujo. En ese momento los tres autos fueron depositados en la Asociación de Rematadores; el cuarto fue vendido en el remate. En abril este hombre de Nueva Palmira falleció.

Por este motivo, esta nueva subasta exigió a los interesados en participar una seña de US$ 15.000 en una letra de cambio o por transferencia bancaria, monto de dinero que se devolvió luego del remate a quienes no fueron los "mejores postores".

El remate era abierto a todo público con un aforo de hasta 100 personas. 13 personas se inscribieron para participar, y dieron la seña correspondiente. Los tres vehículos fueron comprados por la misma misma persona, un joven de 35 años aproximadamente. Al salir las 12 personas restantes se les devolvió la letra de cambio necesaria para participar.