"Al que le gusta el modelo de Bonomi durante estos 15 años tiene que votar por derogar la LUC", dijo Pablo Iturralde

El presidente del PN dijo que "por supuesto" que habrá debates de cara al referéndum contra la Ley de Urgente Consideración.

El Partido Nacional (PN) mantuvo este lunes la primera reunión de trabajo del directorio tras las elecciones internas de principios de agosto.

Los blancos preparan la campaña para salir a defender en todo el país la Ley de Urgente Consideración (LUC), mientras que la Corte Electoral verifica las firmas recolectadas por la Comisión Nacional Pro-Referéndum.

El presidente del PN, Pablo Iturralde, aseguró que "se va a defender sobre la base de la verdad". "Es muy importante que la gente sepa que quienes hoy están impugnando la ley votaron una gran cantidad de esos artículos y están diciendo cosas que no se condicen con la realidad", afirmó.

"Por ejemplo tenemos dentro el régimen de arrendamientos, hay uno ordinario para quienes pueden alquilar con una garantía, que sigue vigente, pero para quienes no pueden alquilar con garantía se crea un régimen especial. Y parece que darle el acceso a quienes no tienen una garantía a poder tener su vivienda parece que fuera algo malo. Después el reclamo de decir que no hay participación de docentes en el nuevo régimen que prevé la LUC, no solo que no es cierto, sino que saltea algo importante, que es que hay participación docente, pero no hay gobierno corporativo. No nos gobierna más la educación publica los docentes, los gobiernan los representantes electos", dijo Iturralde.

"Nosotros queremos hablar con la verdad y poner en blanco y negro. En la seguridad hay dos modelos. Al que le gusta el modelo del (exministro del Interior Eduardo) Bonomi durante estos 15 años tiene que votar por derogar la LUC. Bonomi y la derogación de la ley son lo mismo", aseguró el presidente del PN.

El Partido Nacional prepara la campaña contra el referéndum de la LUC. "En la seguridad hay dos modelos. Al que le gusta el modelo de Bonomi durante estos 15 años tiene que votar por derogar la LUC. Bonomi y la derogación de la ley son lo mismo", dijo @IturraldeVPablo pic.twitter.com/iu3Gu1bL9N — Telemundo (@TelemundoUY) September 6, 2021

"Por sobre todas las cosas la gran discusión que hay acá es la puntería que está haciendo la oposición con relación a lo que viene haciendo el gobierno. Nos quieren enfrascar en una discusión solamente sobre la LUC. El país sigue, hay que seguir gobernando, hay otros temas de agenda. Lo que se quiere hacer es un plebiscito sobre la gestión del gobierno. Y está bien, la oposición no encontraba su lugar, capaz que hoy lo está encontrando", dijo Iturralde.

Consultado sobre si habrá debate sobre la LUC, el presidente del PN dijo: "Por supuesto que los vamos a tener". "Es bueno que la gente los tenga. Es la ciudadanía la que va a tener la palabra”, consideró.