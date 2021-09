"Alcahuete del fascista": coalición molesta con Cabildo, que no quiso tratar como asunto político dichos de diputada Melgar

"El personaje más triste de la democracia es el alcahuete del fascista. Hablo del Partido Independiente”, señaló la legisladora comunista en Twitter. Tras la sesión de la cámara baja, Pablo Mieres señaló que "quedan muy mal los que no actuaron con cortesía y solidaridad y también los que no retiraron los agravios".

La bancada de diputados de Cabildo Abierto se negó a tratar como "asunto político" un tweet de la legisladora suplente Micaela Melgar, del Partido Comunista, en el que señaló que el Partido Independiente es "el personaje más triste de la democracia" porque es un "alcahuete del fascista".

El rechazo de los cabildantes generó molestias dentro de la coalición multicolor, según informó El País, y particularmente en filas del Partido Independiente. El líder de este lema y ministro de Trabajo, Pablo Mieres, compartió la nota en Twitter y señaló: "Quedan muy mal los que no actuaron con cortesía y solidaridad y también los que no retiraron los agravios".

Totalmente, así se hace política por lo alto. Quedan muy mal los que no actuaron con cortesía y solidaridad y también los que no retiraron los agravios. Así estamos https://t.co/LfQggKrW6U — Pablo Mieres (@Pablo_Mieres) September 2, 2021

El diputado Iván Posada, que es el único legislador del Partido Independiente en esta legislatura, propuso tratar como "asunto político" el tweet de Melgar (que luego fue borrado) en la sesión ordinaria de la Cámara de Representantes.

"Nosotros creemos y estamos convencidos de que la política es esencialmente un debate de ideas. Un debate de ideas con la firmeza y la convicción que cada uno expone para tratar de defender las mismas. Y la esencia en un régimen democrático es que el debate de ideas se desarrolle en un marco de respeto y de tolerancia", planteó Posada.

"Las afirmaciones contenidas en este tweet, que claramente buscan descalificar a mi sector político, pero que además emiten un claro agravio a todo el gobierno de coalición, porque es ineludible que la referencia al 'fascista' es a todo el gobierno de coalición, muestran más allá del exabrupto una intención de descalificación", agregó, según se puede ver en la grabación de la sesión.

Sin embargo, luego de conversaciones durante un cuarto intermedio, los liderados por Guido Manini Ríos no consideraron que este tema debiera ser tratado como asunto político.

Por la negativa de Cabildo Abierto, cuya bancada está integrada por 11 diputados, la moción de Posada fue rechazada. El legislador fue respaldado solo por 40 de los 96 diputados presentes en sala.

“Estamos hablando de un tweet. Si elevamos cada comentario de esa red social estaríamos en la desvalorización de esta misma casa”, argumentó a su turno Carlos Testa, diputado canario de Cabildo Abierto.

El diputado blanco Armando Castaingdebat dijo durante su intervención que llamaba "mucho" la atención la actitud de no dar el voto. “Hay códigos no escritos que se respetan y que son parte del secreto del sistema político. Uno de ellos es la cortesía parlamentaria. Cabildo Abierto sabe por qué no acompañó”, afirmó.

“Estoy convencido de que en Uruguay existen partidos políticos con 180 años de historia porque se respetan los códigos de la gran mayoría de los partidos. Cuando algún actor no los respeta es el mismo sistema político que no le da lugar”, agregó, según consignó El País.