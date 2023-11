"Alejandro Balbi le ganó al gobierno, nos ganó a todos", dijo el senador Da Silva sobre la crisis por el caso Marset

Consultado si Heber y Maciel debían dejar sus cargos, respondió: "Yo puedo parecer boludo pero no lo soy. Que me mientan en la cara no me gusta".

El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva expresó este jueves su molestia con el escándalo desatado este miércoles a raíz de la publicación en el semanario Búsqueda de fragmentos de llamadas entre el entonces canciller Francisco Bustillo y su número dos, Carolina Ache, en torno al denominado "caso Marset".

"Siempre es más fácil asumir el error desde el principio que dándole vueltas: la verdad que todos los episodios confirman que Alejandro Balbi le ganó al gobierno, nos ganó a todos", comenzó su diálogo con Desayunos Informales.

Balbi es el abogado de Sebastián Marset, el narcotraficante que se mantiene prófugo de la Justicia de Paraguay y cuenta con alerta roja de Interpol, entre otras requisitorias. El profesional fue el encargado de tramitar el pasaporte uruguayo para Marset, que en ese momento se encontraba preso en Dubái y luego recobró la libertad.

"Él tenía un mandato de sacar un pasaporte, lo legal lo avalaba y se movió con expertise. Hizo que todo lo que pasó, pasara", dijo Da Silva.

Consultado si el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y su número dos, Guillermo Maciel, también debían dejar el cargo, respondió: "Yo puedo parecer boludo pero no soy. Que me mientan en la cara no me gusta".

Da Silva se refiere a la interpelación por la entrega del pasaporte que se realizó el 22 de agosto de 2022. En esa instancia, los ministros Bustillo y Heber aseguraron que cuando se entregó el pasaporte a Marset nadie sabía que era un narco. Sin embargo, mensajes previos entre Maciel y Ache demostraban que ambos sabían.