Alianza Progresista aspira a que el canciller Nin Novoa sea candidato a la Intendencia de Cerro Largo

El ministro de Relaciones Exteriores participó en el acto de cierre del sector en ese departamento.

Nin Novoa fue intendente de Cerro Largo entre 1985 y 1994, cuando integraba el Partido Nacional. Su sector político, Alianza Progresista, aspira a que sea candidato en las departamentales de 2020, por el Frente Amplio.

“A mí me quedan catorce meses, si el presidente de la República no dispone lo contrario, al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Aspiro a poder dedicarle la mayor parte del tiempo posible a esa tarea que el presidente me confió, por lo tanto no estoy pensando en esto por ahora”, dijo Nin Novoa.