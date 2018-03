Almagro dijo que en Venezuela hay una dictadura vinculada al narcotráfico

El ex canciller uruguayo habló sobre el régimen venezolano:

Si algo me queda claro del régimen bolivariano es que no existe y nunca ha existido en estos dos años la voluntad de irse por las buenas, que haya un camino por la democracia hacia la democracia. El régimen bolivariano se ha negado a eso hasta ahora, hay que ver cómo se logra llegar a eso. Para mí el instrumento diplomático esencial que puede lograr una negociación definitiva es la aplicación de sanciones que directamente afecten la riqueza de los gobernantes venezolanos de hoy y el funcionamiento financiero del régimen. Estas dictaduras como la que tiene Venezuela tiene involucramientos directos con el narcotráfico. La lógica criminal es la más difícil de desmontar, pero es gente mucho más apegada al bolsillo que condiciones política y eso es lo que les duele, es el órgano más sensible de esas dictaduras.