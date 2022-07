Álvaro Galiana dijo que no hay "razón médica" para suspender la vacunación anticovid en niños

Por otro lado, dijo que a su criterio ya "no es necesario hacer diferencia entre vacunados y no vacunados" al momento de realizar hisopados.

El director del Hospital Pereira Rossell, Álvaro Galiana, sostuvo que a su parecer ya "no es necesario hacer diferencia entre vacunados y no vacunados" al momento de realizar hisopados. El médico entiende que hacer el análisis es clave a la hora de llevar adelante "un tratamiento específico".

"Gracias a la vacuna ha cambiado la situación y hoy nos manejamos distinto en relación a cuándo hacer el hisopado", agregó.

Con respecto al fallo del juez Alejandro Recarey, que suspendió la vacunación contra el Covid-19 en niños entre cinco y 13 años, Galiana dijo que le llama la atención. Según añadió, la medida se da más por razones "administrativas" que por argumentos médicos.

"No hay razón médica, podrá haber una razón administrativa", sostuvo y agregó que "no debe suspenderse". Indicó que el impedimento de vacunar a niños se da porque el gobierno no divulgó los contratos que selló con los laboratorios que suministran vacunas anticovid a Uruguay. "Es por eso, porque los componentes de las vacunas se conocen", agregó.