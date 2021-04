Álvaro Niggemayer: "No podemos esperar el momento en el que no haya más camas; debemos anticiparnos"

El especialista realizó un balance de la situación actual de la medicina intensiva con el aumento de casos nuevos de Covid-19 y la cantidad de pacientes que requieren internación por el agraviamiento del cuadro de la información.

Situación de los CTI

El CTI es un cuello de botella, pero la situación de saturación se ve en una realidad de colapso con un enorme esfuerzo. La Medicina Familiar está colapsada y trabajando como nunca. Las puertas de emergencia están saturadas de pacientes y los médicos tienen la difícil tarea de elegir a quién internan y a quién deja afuera. Mantenemos pacientes graves en piso y hacemos altas más precoces para mantener un nivel de camas y sobrecargamos mucho a medicina interna, tanto a médicos como personal de enfermería.

Lo que necesita el personal es más descanso. Lo que nos preocupa es la salud de la población. Teníamos un 1 % de letalidad del covid y hoy ha aumentado con la saturación del sistema y hoy está en 1,5 %, por lo que aumentó prácticamente en un 50 %. Los ingresos a CTI los que se recuperan tienen secuelas crónicas que llevan muchos meses de recuperación. Estamos viviendo ya un sistema de salud colapsado con mucha exigencia y detrás de esos pacientes hay personas que tienen familias. Hemos reclamado en varias oportunidades al poder político que tome medidas de restricción de la movilidad para bajar el número de casos y aflojar un poco el sistema. Ya sabemos que el sistema está colapsado, no podemos esperar al momento en donde no haya más camas.

Una cama activa aparte de los recursos materiales requiere en cuanto al personal un intensivista cada seis pacientes. Hoy muchas unidades no se están cumpliendo porque no hay personal suficiente para cubrir las guardias. Muchas veces no corresponde el número de camas activas con que queden realmente bien atendidas.