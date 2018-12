Amado señaló a la coalición “La Alternativa” como una opción de cambio “hacia adelante”

Asegura que es distinta a la opción que proponen los partidos de la oposición que, dice, tienen "gusto y olor a pasado".

Yo creo que en las próximas elecciones va a haber una opción de cambio hacia adelante, que es La Alternativa, va a haber una opción que si se cristaliza como se está cristalizando con la figura de Julio María Sanguinetti y la de Luis Lacalle Pou es otra opción de cambio pero con más gusto y olor a pasado, a nostalgia de lo que se fue antes. Nosotros no nos sentimos oposición, nos sentimos alternativa. Nos sentimos más cómodos no oponiéndonos a todo sino generando posibilidad de cambios para solucionar los grandes problemas que tiene el país”, dijo Fernando Amado.

El sector del diputado Amado formalizó este sábado el ingreso de dos ex frenteamplistas: el ex presidente del Sindicato Médico, Julio Torstchansky, y el ex dirigente socialista Alejandro Domostoj.

“Gente que pensábamos parecidos y que veníamos de lugares diferentes. Ese es el eje que se está dando y que felizmente la fundación de una opción política como La Alternativa permite. Es decir, gente que pensábamos parecido pero que estábamos en distintos lugares hoy confluimos en un mismo camino con los mismos objetivos, los de brindarle una alternativa al país de cambio hacia el futuro”, sentenció el diputado.