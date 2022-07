Amenazas a magistradas por fallo que reactivó vacunación anticovid: Delgado consideró que "alguna gente está muy intolerante"

“ La Justicia les sirve si es funcional a lo que piensan. Muchas veces terminan no queriendo acatarla o amenazando gente. Lo deploro absolutamente. Me parece que esto es intolerable en una sociedad democrática”, agregó.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez Brignani, hizo este viernes una denuncia policial por una amenaza que recibieron las tres integrantes del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6to. Turno Dras que revocaron fallo que había suspendido la vacunación antivcovid en menores de 13 años.

Consultado este sábado sobre esta situación, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, afirmó: “Se ve que alguna gente está muy intolerante”.

“Por lo que sé, las ministras del Tribunal de Apelaciones presentaron la denuncia porque las amenazaron en función del fallo. Un fallo muy sólido y que compartimos. El fallo del juez Recarey era un disparate jurídico, sin ningún tipo de sentido común. Nos preocupó, fuimos muy críticos y también recibimos alguna amenaza”, reflexionó Delgado.

En ese sentido, el secretario de la Presidencia consideró que “en la Justicia se puede criticar, pero se acata”. “Dije que era un disparate el fallo, pero lo acatamos”, agregó.

“Seguramente lo que para uno es de sentido común, para otros no es así. La Justicia les sirve si es funcional a lo que piensan. Muchas veces terminan no queriendo acatarla o amenazando gente. Lo deploro absolutamente. Me parece que esto es intolerable en una sociedad democrática”, concluyó.