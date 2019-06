Amorín Batlle afirmó que “depende de los políticas que la gente les tenga confianza” y espera que la fórmula colorada sea “consensuada”

"Hablé con Sanguinetti y Talvi, dialogamos bastante", dijo el precandidato.

Así habló el precandidato colorado José Amorín Batlle:

“La gente que no está en un partido no tiene por qué elegir un candidato del partido. La gente que no se siente identificada con un partido no tiene por qué elegir en la interna de los partidos.

Depende de nosotros, de los políticos, de cómo actuemos, que la gente tenga más confianza y vote más cantidad de personas.

Yo era partidario de que la fórmula se defina esta noche, pero parece que no va a ser así. El tema es que tengamos una fórmula consensuada entre todos.

Hablé con Sanguinetti y Talvi, dialogamos bastante. Lo primero que tenemos que saber es cómo sale el resultado electoral. Nos vamos a poner de acuerdo. Sabemos dirimir sencillamente nuestras diferencias, vamos a ir todos juntos a la elección de octubre”.