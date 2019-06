Amorín señaló el cierre de la curtiembre Zenda como un ejemplo de lo que cuesta producir en el país

En tanto, Carolina Cosse, hizo hincapié en los desafíos para el gobierno en un próximo periodo.

En un acto en Toledo, junto al expresidente Mujica, Carolina Cosse destacó los logros de los gobiernos del Frente Amplio como base para afrontar nuevos desafíos.

“Los gobiernos anteriores nos hicieron parte del trabajo para resolver las dificultades de ahora. Y ahí nos vamos a parar, no solo para resolver sino para prever que nuestros hijos y nuestros nietos tengan menos dificultades”, dijo la precandidata del Frente Amplio.

El senador y precandidato colorado José Amorín lamentó el cierre de la curtiembre Zenda, y señaló que es síntoma de los altos costos que tiene el país.

“Tenemos que usar herramientas fiscales para que el país se empiece a mover. Tenemos que ayudar a los que trabajan, tenemos que ayudar a los que invierten en el Uruguay, tenemos que ayudar a que el país se empiece a mover con medidas claras. No podemos seguir pagando el combustible más caro de la región. No podemos seguir pagando la energía más cara de la región. Porque así no se puede producir en el Uruguay”, sentenció Amorín.