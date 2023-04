"Analizamos cada caso y en ninguno existe falla del banco", dijo gerenta general del BROU, que descartó devolver dinero a estafados

"El sistema informático del banco tiene excelentes condiciones de seguridad", dijo Mariela Espino.

La gerenta general del Banco República (BROU), Mariela Espino, descartó que la institución financiera vaya a resarcir a los clientes que fueron estafados a través del sistema electrónico del banco (e-BROU).

"Hasta ahora la respuesta que hemos brindado al cliente es que analizamos cada situación y en todos los casos llegamos a la conclusión que no existe ni una falla a nivel de los sistemas del banco, ni falla operativa, ni falla de los empleados del banco. Sí existe, y nos preocupa mucho, una operación no realizada por el cliente verdadero a partir de obtener datos confidenciales del cliente", declaró Espino a Telemundo este martes.

Este lunes se informó que un grupo de 71 personas que tienen cuentas en el BROU denunciaron que fueron estafados en e-BROU y que la entidad bancaria no se hace responsable. Esto implica, por ejemplo, que deben seguir pagando préstamos que no solicitaron.

"Las personas fueron estafadas por hackers a través de la manipulación de sus cuentas del Banco República. El reclamo es que el banco tiene responsabilidad por las fallas de seguridad del sistema", dijo el abogado Hoenir Sarthou, y agregó: "En muchos de estos casos ni siquiera proporcionaron sus claves ni nada, simplemente se les manipuló o bien la página del banco, cuando entraban a su cuenta e-bank y los datos se iban para otro lado, o se operó incluso sin que ellos estuvieran conectados".

Las palabras de Sarthou no condicen con la explicación que encontró Espino a estas situaciones, donde siempre -según su versión- debe haber colaboración del cliente: "Las contraseñas solo se obtienen si el cliente las brinda".

"El sistema informático del banco tiene excelentes condiciones de seguridad. Ninguno de los eventos tiene que ver con algún tipo de falla o debilidad del sistema del banco. Es super robusto en seguridad y cumple con estándares nacionales e internacionales de la industria financiera", enfatizó Espino.

Sobre cómo se originan estas estafas, narró: "Se generan a partir de que hay personas que se apropian de datos personales y confidenciales de los clientes a través de un mail, un WhatsApp, una llamada telefónica. Muchas veces asociado a un sentido de urgencia: si no responde inmediatamente determinada información se pierden una promoción, un descuento, algo favorable, o algo negativo como que se te bloquean las cuentas".

Espino recordó que el banco nunca solicitará a través de esos mensajes que se escriban las claves y recomendó prestar especial atención a la dirección de donde se envían los links: "Puede tener colores o logo parecido (el mensaje), pero miramos la dirección de correo que lo envía y es juanperez@hotmail.com, una dirección que nunca puede ser de una institución financiera".

En caso de detectar una estafa, la gerenta del BROU indicó que "cuanto más rápido se haga la denuncia" hay mayor posibilidad de frenar la transferencia. "Logramos cortar el 60% de estas transferencias", contó.

Devolución

Los 71 clientes reclaman que el banco se haga responsable y les devuelva el dinero que perdieron. Aseguran que las instituciones financieras privadas devuelven el dinero a sus usuarios.

Espino, nuevamente, no coincide: "En los temas de seguridad los bancos comerciales y nosotros trabajamos de forma muy cooperativa. No me consta que la banca privada devuelva en situaciones de este tipo".