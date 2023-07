Ancap estima que la Intendencia de Montevideo recaudará US$ 20.000.000 anuales por el impuesto a los inflamables

Para el vicepresidente de la empresa estatal, el anuncio es desafortunado y terminará encareciendo los combustibles.

Ancap estima que la Intendencia de Montevideo (IMM) recaudará US$ 20.000.000 anuales por el impuesto a los inflamables. Además, la petrolera estatal ya había decidió reclamarle por esta vía civil a la comuna US$ 40.ooo.ooo por el cobro de la tasa que fue declarada inconstitucional.

El anuncio de un impuesto en sustitución de la tasa inflamables parece haber desatado una guerra entre la IMM y el gobierno que incluirá reclamos civiles, demandas por inconstitucionalidad y reclamos políticos.

"Estamos analizando los servicios jurídicos que si esto realmente fuera realidad va a encarecer los combustibles y, a su vez, lamentablemente seguiremos el accionamiento jurídico por el basamento de una ley que tiene indicios de inconstitucionalidad en la cual se basa el impuesto", afirmó a Telemundo el vicepresidente de Ancap, Diego Durand.

Para Durand el anuncio es desafortunado y terminará encareciendo los combustibles. "Desde el punto de vista económico, ya hicimos unos primeros cálculos; pasábamos de US$ 12.000.000 a US$ 20.000.000 anuales y eso es un impacto. Obviamente, los combustibles que bajaron por el juicio que ganamos a nivel de una tasa inconstitucional ahora tendrán que aumentar por esta decisión, que no se entiende cuando ya se expidió la Justicia, y los combustibles no soportan mayores cargas", sostuvo.

Ancap, en tanto, ya decidió reclamar por vía civil el dinero que pagó por la tasa a la Intendencia. "La tasa inflamable fue declarada inconstitucional y, a su vez, habilitó un reclamo cuatro años para atrás, que eso en números de la distribuidora de Ancap son US$ 40.000.000. Axion y Disa tienen también otro reclamo similar, y hay que hacer lo que dice la ley. Entonces, el camino lo transitaremos llegado su momento", aseguró.

Según Durand, Ancap resignó US$ 700.000.000 en tres años para bajar los combustibles y este impuesto va en sentido contrario a las políticas del gobierno.