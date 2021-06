Ancap paga cerca de US$ 100 millones por año de sobrecosto "por ser ambientalmente responsable", dijo el presidente del ente

Alejandro Stipanicic aseguró que un cambio en la ley de combustibles es "un tema de tratamiento parlamentario" y "una discusión que tiene que dar la sociedad".

El presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, habló en rueda de prensa en Bella Unión (Artigas), en el inicio de la zafra de la cosecha de la caña de azúcar.

Consultado por la rentabilidad de Alcoholes del Uruguay (ALUR), afirmó que el concepto debe definirse "sobre las premisas bajo las que uno construye los proyectos" y que la empresa -que pertenece a Ancap- "es un proyecto ambiental", que sustituye los combustibles fósiles importados por biocombustibles de origen nacional.

Stipanicic indicó que de materia prima ALUR paga US$ 27 millones, de los cuales US$ 25 millones van a los productores y el resto a servicios conexos.

"El año pasado el producto final de etanol costó US$ 1.700 por metro cúbico, con una zafra muy buena, un rendimiento muy bueno, con muchas mejoras en el complejo agroindustrial", dijo el presidente de Ancap. "Esos US$ 1700 sustituyen a gasolina que cuesta US$ 500 o US$ 550 el metro cúbico", agregó.

"Esa diferencia, por 22.000 metros cúbicos que se producen al año, son alrededor de US$ 20 o US$ 25 millones que Ancap tiene que pagar de sobrecosto por introducir esos biocombustibles", afirmó Stipanicic.

"Si sumamos el sobrecosto del biodiesel y el sobrecosto del etanol que se produce en Paysandú, Ancap más o menos está metiendo alrededor de US$ 80 o US$ 100 millones al año de sobrecosto por ser ambientalmente responsable", dijo el presidente de la petrolera estatal.