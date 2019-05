Ancap realiza gestiones para evitar que se concrete el corte del suministro de combustibles a Petrobras

El sindicato amenaza con realizarlo. La presidenta de la empresa dijo que no entiende por qué la Federación de Ancap trae a la compañía conflictos que son de otras empresas.

En un comunicado la Federación Ancap planteó la posibilidad de cortar la entrega de combustible a Petrobras, por el conflicto que mantiene esa empresa con los trabajadores de Montevideo Gas.

La medida sería en solidaridad, si el sindicato de Montevideo Gas y el PIT – CNT lo aceptan.

ANCAP está evaluando las consecuencias que tendría esa decisión. “Es un conflicto que no le pertenece a Ancap, es otra empresa y otro sindicato. Francamente no entendemos como Fancap insiste en traer conflictos que no son de Ancap. Si queremos defender la empresa no puede ser que constantemente tengamos situaciones como esta. Pero siempre vamos a actu ar dentro del marco legal y Petrobras, que sería la afectada, es la que tendría que tomar sus acciones”, dijo Marta Jara, presidenta de Ancap.

Hasta el momento ANCAP no ha recibido una notificación formal pero ya realizó contactos por el tema. “Por supuesto que estamos haciendo nuestras gestiones con el PIT-CNT, con el Poder Ejecutivo. Lo que nos interesa es que no se afecte a la población. Hay pisteros, hay estacioneros, hay fleteros y la propia Ancap se vería afectada”, expresó Jara.