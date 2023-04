Ancap y Sendic llegaron a un acuerdo en juicio por uso de tarjeta corporativa; cuánto deberá pagar el exvicepresidente

Según el presidente interino de Ancap, Diego Durand, la empresa estatal recupera con esto el 100% de lo gastado por el ex vicepresidente y parte de los intereses.

Raúl Sendic y Ancap llegaron a un acuerdo por los gastos que el exvicepresidente realizó con la tarjeta corporativa mientras estuvo al frente de la petrolera estatal.

El acuerdo fue propuesto por su defensa en el marco de un juicio civil que le había iniciado Ancap. Sendic deberá pagar US$ 5.191 y $ 221.717, según informó El País y confirmó Telemundo.

Mientras encabezaba la empresa, Sendic realizó unas 300 compras con la tarjeta corporativa por un valor que ronda los US$ 4.000 y $ 175.000 en tiendas de ropa y calzado, supermercados, electrónica, joyas y libros en Uruguay y el exterior. No aportó justificativo de los gastos y devolvió US$ 130.

El acuerdo fue aprobado por unanimidad por el directorio de Ancap por recomendación de los servicios jurídicos de la empresa.

Sendic había presentado un recurso por prescripción de la deuda por lo que existía un riesgo de terminar no cobrando si la Justicia le daba la razón.

En 2021 la Justicia lo condenó como autor responsable por un delito de abuso de funciones y reiterados delitos de peculado a la pena de 18 meses de prisión con cuatro años de inhabilitación y una multa -que ya abonó- de 500 unidades reajustables (unos $700.000). Según la jueza María Helena Mainard el exjerarca se excedió en los poderes de su cargo y se apropió de dinero estatal.