Andrade consideró "un error de la bancada de Diputados" del Frente Amplio apoyar la reapertura de free shops

Gustavo Olmos, diputado frenteamplista, lo acompañó: "No somos necios para no reconocer que le erramos".

El senador frenteamplista Oscar Andrade consideró "un error de la bancada de Diputados" de su fuerza política apoyar la reapertura de los free shops ubicados en la frontera, según señaló en Informativo Carve este miércoles.

El legislador opositor reconoció que "hubo una minuta de comunicación que se acompañó en Diputados, creo que fue un error, donde se acompañó la postura general", y dijo que la idea inicial del Frente Amplio "era permitir la venta online".

El diputado Gustavo Olmos reconoció a través de sus redes sociales que "fue un error, del que fui parte", y aseguró que comparte "absolutamente" lo que señaló Andrade.

"No somos infalibles ni somos necios para no reconocer que le erramos al pedir la reapertura de los Free Shops", expresó Olmos, aunque agregó: "Digo también que el aumento de casos y muertes no es consecuencia de esta minuta".

Al ser consultado por los cuestionamientos tras la reapertura de los free shops el lunes de la semana pasada, el presidente Luis Lacalle Pou señaló en Canal 10 que fue una decisión que acompañaron los diputados frenteamplistas.