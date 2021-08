Andrade: "Creo que pueden tener razón" quienes dicen que tendría que haber incluido su deuda en declaración jurada

El senador dijo que lo que pasó con Germán Casaravilla, el exdirector de la Agencia Tributaria, es "un tema interno" de la Intendencia de Canelones. Aseguró que entre los dos convenios que firmó no cambió "una coma, un punto".

El senador del Frente Amplio Óscar Andrade se refirió este martes a la deuda de Contribución Inmobiliaria que mantiene con la Intendencia de Canelones, que ya empezó a pagar, y al cese del exdirector de la Agencia Tributaria, Germán Casaravilla, quien renunció luego de ofrecerle una forma por fuera de los procedimientos de la comuna para iniciar el trámite.

Para empezar, el legislador dijo que es legítimo el planteo de sus pares colorados, que instaron a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) a analizar el caso, dado que "Andrade omitió declarar sus deudas" en la declaración jurada que presentó ante el organismo anticorrupción cuando asumió su banca.

“Creo que pueden tener razón", reconoció Andrade, quien explicó que le corresponde la mitad de la deuda por la casa en San Luis, de la que es copropietaria su expareja, con quien está en proceso de separación. “Igual pensar que eso es un elemento de trascendencia política… bueno, esa es la valoración del Partido Colorado", agregó.

El senador aclaró que lo que pasó con Casaravilla es "un tema interno" de la Intendencia de Canelones. "Él sigue diciendo que lo que hizo estaba todo bien, la intendencia entiende que hubo irregularidades. Ahora, eso lo tiene que resolver la intendencia. Yo lo que hice fue presentar mi voluntad de pagar, de hacer un convenio", dijo.

"El que firmé el viernes es idéntico al que me presentó Casaravilla, no cambian una coma, un punto", agregó. Para el senador lo que pasó fue "bastante raro" y dijo que si hubo irregularidades, se trata de irregularidades en las que no tiene "nada que ver" porque él hizo “lo que cualquiera haría en intención de regularizar”.

"La regularización es poner al día. Iniciamos gestiones con la intendencia y con el BPS. Es obvio que el tema tuvo una repercusión que para mí era inesperada, porque en Uruguay es bastante normal que un trabajador de la construcción empiece a construir su casa como puede", apuntó.

Por otra parte, Andrade señaló que “nadie reivindica" la deudas, porque "los impuestos hay que pagarlos”. Pero agregó: “Que este siga siendo el centro informativo a mí me genera un poco de sorpresa porque en los últimos 50 años la inmensa mayoría de las viviendas se hacen como se hizo esta. Y en el BPS es recontra común, recontra frecuente, que regularices la obra después de hecha”.

“Hay una cantidad de gente que sabe que un montón de veces elegí postergarme para atender a gente que está peor. Y eso hay una sensibilidad abajo que lo valora. Y también sabe que hay una cantidad de medios que han decidido informar la situación y hay algunos que han decidido encarnizarse y presentarla de forma tendenciosa, de manera sesgada, ocultando el alma de los hechos”, dijo.

Por último, el legislador apuntó que “los que se sorprenden por las reacciones de solidaridad es porque no entienden lo que pasa cada fin de semana en Uruguay: que hay muchísimos compañeros que salen a trabajar gratis para atender a los que no tienen techo".