Andrade respondió a Domenech por críticas a homenaje a Larbanois y Carrero: "El día de ayer dejó cosas memorables y cosas minúsculas"

Andrade dijo que "no entiende" el planteo de Domenech y que "si el Senado decidiera hacer un homenaje a Cacho de la Cruz estaría muchísimo más que merecido".

El senador Óscar Andrade le respondió este martes a su par Guillermo Domenech, luego de que el cabildante criticara el homenaje al dúo de canto popular Larbanois y Carrero en la Cámara Alta desarrollado este martes.

"Le dedicamos toda la mañana a una cantarola en homenaje a un grupo artístico muy respetable, pero me parece que la población nos paga el sueldo para otras cosas”, afirmó Domenech, y agregó: “No aplaudí, respeté con silencio ese homenaje, que me pareció absolutamente fuera de lugar. He dicho que en ese sentido próximamente el Parlamento tenga que hacerle un homenaje a Cacho Bochinche o a algún otro personaje parecido".

El senador comunista consideró "totalmente desgraciado" que Domenech intente "ridiculizar una acción del Parlamento".

"El día de ayer dejó cosas memorables y cosas minúsculas. Pequeño es retirarse de un homenaje y agredir a otro exponente (De la Cruz). Pero quedará al margen de lo que pasó", sentenció.

Domenech este martes se retiró de sala -al igual que el líder de su partido, Guido Manini Ríos- cuando comenzó a sonar la canción A Redoblar.

Este martes el Senado rindió homenaje al dúo por sus 45 años de carrera. Andrade fue el impulsor de esta instancia.

“Salir de sala fue una señal de mi disgusto por estar perdiendo el tiempo. Soy muy afecto a la historia, y esto me hace acordar al Senado bizantino, cuando discutían el sexo de los ángeles mientras los turcos trepaban la muralla de Constantinopla. Esas cosas me causan disgusto”, consideró Domenech este miércoles.