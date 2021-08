Andrade sobre sus irregularidades de pago: “La chamboneé, cuando entré al Senado tenía que haber regularizado”

"La mitad de esa deuda es mía, la mitad de mi excompañera, nos separamos y había que resolver qué pasaba con la deuda y la casa”, dijo Andrade en el programa Polideportivo.

El senador frenteamplista Óscar Andrade se refirió este domingo a la polémica generada entorno a sus impagos en la construcción de su casa en el balneario canario de San Luis y reconoció que pasó "días horribles" desde la difusión del informe en Santo y Seña.

Andrade visitó los estudios de Teledoce para participar del programa Polideportivo, donde cocinó un asado en competencia con el senador nacionalista Juan Sartori.

“La chamboneé, cuando entré al Senado tenía que haber regularizado”, reconoció Andrade, y agregó que el pago asciende a "12 cuotas de $4.000".

“Me molesta la transcendencia del tema. Repito: ¡12 cuotas de 4.000 pesos! La mitad de esa deuda es mía, la mitad de mi excompañera, nos separamos y había que resolver qué pasaba con la deuda y la casa”, dijo Andrade, y se preguntó: "Se armó un escándalo que uno dice, ¿no es un poco mucho?".

Andrade se recriminó no haber usado su sueldo en el Canal 4, en el que trabajó dos años, para regularizar la situación. "Un mes de sueldo del canal para pagar. En vez de donar todo, quedaba al día y me sobraba plata. Me pase de ideal. Agarre 10 instituciones de discapacidad y dije (la plata va para ahí", relató.