Andreoli y Valenti criticaron el alejamiento del PI de La Alternativa: “Impiden votar porque se acabaron los plazos para partidos nuevos”

Esteban Valenti criticó la decisión del Partido Independiente de retirarse de La Alternativa:

El problema es que el Partido Independiente va a votar al Partido Nacional. Está comprometido a votarlo y no quiere nada que le haga sombra porque tiene todo arreglado. Eso es lo que nos querían imponer. Ahora el problema es que tuvimos el pecado imperdonable – nosotros y los otros dos grupos que se fueron de La Alternativa. Por tanto, a nosotros, a UNIR y al grupo de Franzini Batlle también les impiden votar porque se acabaron los plazos para partidos nuevos. Por lo tanto, es de una miseria, tan miseria, que es difícil de explicar.

A su vez, Selva Andreoli describió qué significa la decisión del PI:

No vamos a bajar los brazos, tenemos convicciones fuertes y tampoco dejaremos abandonado a un grupo de personas que han confiado en nosotros. Lo principal a decir es que nos duele que nos quiten la posibilidad de votar, porque cuando ellos se retiran de La Alternativa, retiran el lema. Es como irse con la pelota bajo el brazo. No tenemos otra opción, otro lema y no hay tiempo para armarlo.