Andrés Capretti renunció al Ministerio del Interior tras ser denunciado por acoso

Andrés Capretti renunció este lunes al Ministerio del Interior tras ser denunciado por acoso.En su cuenta de Twitter, agradeció la oportunidad de ser parte del gobierno. "En el día de hoy he presentado estas dos notas: mi nota de apartamiento de actividades partidarias y de la Lista 71 y mi carta de renuncia como asesor […]

Andrés Capretti renunció este lunes al Ministerio del Interior tras ser denunciado por acoso.

En su cuenta de Twitter, agradeció la oportunidad de ser parte del gobierno. "En el día de hoy he presentado estas dos notas: mi nota de apartamiento de actividades partidarias y de la Lista 71 y mi carta de renuncia como asesor del Ministro del Interior", escribió.

Agradeciendo la oportunidad de ser parte de este gobierno, en el día de hoy he presentado estas dos notas: mi nota de apartamiento de actividades partidarias y de la Lista 71 y mi carta de renuncia como asesor del Ministro del Interior. pic.twitter.com/V2nQUflmH8 — Andrés Capretti Casal - Bolso (@monocapretti) September 18, 2023

Horas antes, Capretti anunció que se alejaba de la actividad partidaria en el Partido Nacional y en la lista 71.

"Vistos los acontecimientos de pública notoriedad que han afectado notoria y sensiblemente no solo a mi persona, sino también a mi familia, por atención a la causa y, en particular, a que el Herrerismo no debe quedar involucrado en estos asuntos de índole personal, he decidido mantenerme apartado de la actividad partidaria y de la lista 71", expresó en una carta.

Capretti fue denunciado ante la Fiscalía de Delitos Sexuales y Violencia de Género. El caso es investigado por la fiscal Alba Corral.

Además, según agregó El Observador, también fue denunciado por acoso laboral ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.