Angela Merkel aseguró que se encuentra “muy bien” poco después de sufrir una nueva crisis de temblores

La crisis sucedió durante un acto oficial, la tercera de este tipo en menos de un mes.

La canciller alemana, Angela Merkel, aseguró el miércoles que se encontraba “muy bien”, poco después de sufrir su tercera crisis de temblores en menos de un mes.

Este nuevo episodio, que volvió a despertar la incertidumbre sobre su estado de salud, ocurrió por la mañana durante un acto oficial en la cancillería, donde recibió al primer ministro finlandés.

Los espasmos fueron menos intensos que la primera vez, cuando el 18 de junio tuvo lugar el primer episodio de temblores en presencia del presidente ucraniano Volodimir Zelenski. En aquel momento lo achacó a una deshidratación relacionada con el intenso calor que hacía en Berlín.

“Estoy bien, como dije hace algunos días, todavía estoy en fase de recuperación psicológica tras la experiencia que tuve durante la ceremonia de bienvenida militar para el presidente Zelensky, y no ha terminado aún pero ha habido progresos. Me siento muy bien, no hay necesidad de preocuparse”, dijo la canciller alemana.

En el poder desde 2005 y al frente de una inestable coalición, Merkel se retirará de la política al término de su mandato, en 2021.