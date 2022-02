Ante agresiones contra militantes del Sí, Orsi acompañó a vecinos y señaló que "el Uruguay no es esto"

El jefe comunal remarcó que este ataque fue una excepción y que ninguna de las dos campañas promueve las agresiones.

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, participó este miércoles de una movilización organizada por la comisión por el Sí del departamento. Con la consigna "en defensa de la libertad", los promotores de la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) repudiaron un ataque contra dos militantes registrado en video el día anterior.

Según se puede ver en las filmaciones, un hombre comenzó a insultar a un grupo de militantes que pintaba muros en Ciudad de la Costa para promover el "Sí". El tono de los insultos comenzó a escalar y el agresor luego golpeó a uno de los jóvenes.

"Lo que nos convoca es la convocatoria, valga la redundancia, a que todo transcurra en paz, como estamos acostumbrados los uruguayos. Esto es raro, esto es la excepción. Por suerte no es lo que normalmente ocurre. Estamos a tiempo de parar la mano, de hacer que la violencia no se meta en estos temas", expresó el intendente en diálogo con Telemundo durante el evento.

Orsi sostuvo que, "además de absurdo", el ataque fue "improcedente y no es lo que quiere la gente".

"El Uruguay no es esto y no queremos esto, y me consta que la gente que milita por la otra opción quiere lo mismo", dijo.

De todos modos, el jefe comunal subrayó que no se deben dejar pasar estos episodios, que "no le hacen nada bien a la democracia".

En el acto también participaron el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y la máxima autoridad partidaria en Canelones, Susana Muñiz.