Ante manifestación, subsecretario del MGAP recordó que productores están habilitados a matar perros que atacan a ovinos

El INBA ya destinó $ 60 millones para "campaña agresiva" de castración y chipeo, que se complementa con recursos de los gobiernos departamentales.

El subsecretario de Ganadería, Juan Ignacio Buffa, recordó que el Código Rural habilita a los productores a matar a los perros que dañan a los animales que crían. A su vez, en diálogo con Telemundo, comentó cuáles son las líneas de acción que el gobierno implementó para paliar las pérdidas que ocasionan las jaurías en el campo.

Sobre la tarde del viernes pasado, productores rurales llevaron a plaza Independencia ovinos muertos y heridos por ataques de perros. La manifestación, según dijeron, fue para expresar su preocupación ante "la nula acción" del Poder Ejecutivo frente a las jaurías.

"Si hay un perro dentro de su predio que está generando daño, el productor está habilitado a matarlo. Hay que decirlo con todas las letras", expresó Buffa, quien citó el artículo 125 del Código Rural.

El subsecretario señaló que se están tomando medidas a mediano y largo plazo para contener la superpoblación canina. El Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) firmó convenios con las 19 intendencias y ya transfirió $ 60 millones para "campaña agresiva" de castración y chipeo, que se complementa con los $ 30 millones que aportaron los gobiernos departamentales.

También se firmaron acuerdo con Zoonosis.

Buffa señaló que este es el camino que recorren todos los países del mundo para frenar dentro de un plazo razonable la superpoblación. No obstante, reconoció que no llega a atender las necesidades inmediatas de los productores cuyas ovejas son matadas por jaurías de perros. Por lo tanto, dijo, en estos casos "no queda más que empatizar" con ellos.

Por su parte, la Sociedad Uruguaya de Veterinaria Especialistas en Pequeños Animales rechazó la protesta de los productores y aseguró que estas conductas "desprecian la vida animal y el sufrimiento de un ser vivo".