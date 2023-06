Ante posibilidad de retomar clases virtuales, Federación de Magisterio advierte que no son accesibles para todas las familias

Otro tema que preocupa a los sindicatos docentes es el de la alimentación escolar durante el receso de invierno.

Ante el aumento de casos de infecciones respiratorias en niños y la exigencia al sistema de salud, las autoridades de la educación se aprestan a aprobar una medida excepcional: a partir del próximo lunes 3 de julio las clases sean virtuales en las escuelas hasta el viernes 14; luego comenzarán las vacaciones escolares, que ya estaban pautadas -entre el 17 y el 21 de julio-. Sin embargo, desde la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) consideran que las clases virtuales no son accesibles para todas las familias y que el rezago que generan se sumaría al que arrastran algunos alumnos desde la pandemia.

Según explicaron a Telemundo, desde la FUM están de acuerdo con la necesidad de suspender la presencialidad en las escuelas para evitar contagios. No obstante, plantearon a Primaria que se refuerce la presencia docente cuando se retomen las clases.

“Reiteramos la necesidad de que al reintegro de los alumnos haya mayor cantidad de maestros que puedan atender esos niños, que están con rezago, que ya vienen con una brecha en sus aprendizajes de la pandemia, algo que este año al iniciar se vio. No está siendo posible en grupos de 25, 30 o 30 alumnos que el maestro pueda atender la especificidad de dónde quedó cada uno”, dijo Gabriela Arbeleche, dirigente de la FUM.

Los docentes consideran que también se debe pensar en cómo apoyar a las familias que no tendrán con quién dejar a los niños.

“Planteamos que para los trabajadores de la ANEP, las madres de niños en edad escolar tengan la posibilidad de alguna flexibilización, ya sea trabajo virtual u otra, o trabajar por turnos, de manera que puedan atender a sus hijos a la vez que puedan atender el trabajo. Pero no es solamente las trabajadoras de la ANEP. Hay que ver desde el gobierno cómo se implementa en el resto de los trabajadores uruguayos que también tienen sus hijos en la escuela y tienen que atenderlos”, agregó Arbeleche.

“Son tres semanas donde los niños no van a tener comedor, y entendemos que tiene que haber tickets y aportes a las cuentas de asignación familiar de aquellas familias que mandan a sus hijos a los comedores escolares. Porque la entrega de viandas no llega a todos, porque hay madres que no pueden ir a buscar la vianda”, agregó la integrante de la FUM.