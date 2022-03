Ante reclamos de exportadores por caída del dólar, Mattos dijo que el gobierno busca "equilibrio" de los intereses de todos

"También es cierto que muchos rubros de la exportación están en valores récord en dólares, por lo cual de alguna manera se neutraliza esa condición", señaló.

Ante el pedido de medidas de la Unión de Exportadores del Uruguay por la caída del dólar, el ministro de Ganadería, Fernando Mattos, señaló que el gobierno busca equilibrar los intereses de todos los uruguayos y que la inflación es un fenómenos mundial.

"Interpretamos que (la caída del dólar) es algo que puede preocupar, pero también es un fenómeno mundial. Si vemos un poco la relación de las monedas vemos que el dólar se ha debilitado y el Uruguay no escapa a esa realidad", afirmó este jueves en rueda de prensa en la Expo Melilla.

"Hay una inflación internacional muy importante, las presiones inflacionarias debilitan las monedas y en este caso la inflación americana es una de las más altas en los últimos 40 años. Todos estos factores explican que la debilidad de la moneda sea una de las preocupaciones de los exportadores, pero también es cierto que muchos rubros de la exportación están en valores récord en dólares, por lo cual de alguna manera se neutraliza esa condición", señaló.

Si bien la devaluación del dólar es algo negativo para los exportadores, "la contracara es que ha servido para amortiguar muchos factores de elevación de los precios", ponderó Mattos.

"No tenemos muchas alternativas de poder abrir la importación y que eso signifique un abaratamiento de los precios internos. Por lo tanto tenemos que equilibrar los intereses de la población, no trasladarle la inflación, pero al mismo tiempo tenemos que dar señales para que el sector productivo no se vea desestimulado a seguir produciendo", agregó.

En este sentido señaló medidas adoptadas por el gobierno que buscan contemplar los intereses de todos, como las exoneraciones de IVA para ciertos cortes de carne y más recientemente para los panificados, que está pendiente de aprobación en el Parlamento, o el aumento del precio del gasoil por debajo del precio de paridad de importación (PPI).

No obstante, el secretario de Estado reconoció que este incremento de los combustibles es un tema de preocupación para los productores que usan gasoil, sobre todo para quienes están en la zafra. "Siempre es una noticia negativa porque el campo ya viene con una presión inflacionaria de muchos insumos. Si decimos que la recomendación de PPI es de $ 15 y estamos incrementando al 33% de este aumento, evidentemente hay una especie de equilibrio que se busca para no trasladar totalmente los costos al sector productivo", dijo.