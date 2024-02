Antel Arena: "Se han ponderado los hechos de una manera que va unidireccionalmente al archivo del caso", dijo Gurméndez

El actual precandidato colorado sostuvo que hubo “manejo irresponsable” de los dineros públicos.

El expresidente de Antel Gabriel Gurméndez discrepó con el dictamen fiscal que derivó en el archivo de la denuncia por la construcción del Antel Arena, y valoró que se ponderaron las pruebas de tal manera que van “unidireccionalmente” al archivo del caso.

El actual precandidato colorado sostuvo que hubo “manejo irresponsable” de los dineros públicos.

El expresidente de Antel, ahora precandidato colorado, discrepó con la resolución que ordenó el archivo de la causa Antel Arena, y dijo que más allá de la opinión del fiscal, hubo “uso y abuso” de dineros públicos en una obra que, consideró, “no era necesaria” para Antel.

“Porque se trata del manejo irresponsable de la plata de la gente, de los bolsillos de la gente”, dijo este jueves durante una visita al departamento de Salto, y agregó: “Valoramos que se han ponderado los hechos y las pruebas de una manera que va unidireccionalmente al archivo del caso”.

En Salto, en el marco de la campaña electoral, Gurméndez manifestó preocupación por el dictamen que, consideró, podría “abrir el camino” para que en el futuro “se pueda hacer cualquier cosa” con los dineros públicos.

“Vamos a trabajar en serio y políticamente para que se respeten los dineros de la gente, para que se manejen dineros de la gente con transparencia, que no haya un retroceso, que no volvamos de vuelta a vivir estos temas de Antel Arena, los problemas de ANCAP con sus US$ 800 millones, los US$ 80 millones de PLUNA que ahora, retardadamente, nos vuelven a pegar”, afirmó.