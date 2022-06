Antel presupuesta a 857 trabajadores que motivaron cese del anterior presidente; "no estamos contratando gente", dice Gurméndez

Los nuevos presupuestados ingresarán en tandas, según dijo el actual presidente del ente, Gabriel Gurméndez, quien agregó que la resolución anterior era inconveniente por la situación económica provocada por la pandemia.

En el año 2020, cuando iniciaba el nuevo gobierno, el entonces presidente de Antel Guillermo Iglesias fue cesado por firmar una resolución para que 857 personas, que hacia al menos tres años que estaban en la telefónica estatal, pasaran a ser presupuestados. La decisión en ese momento fue rechazada por el Ejecutivo argumentando que era una prioridad paliar el déficit fiscal, y esta determinación del directorio de la empresa pública iba en contra de ese objetivo. Por ese motivo el presidente Luis Lacalle Pou le pidió la renuncia a Iglesias.

Según informó Búsqueda en su última edición de este jueves, estos mismos trabajadores están siendo presupuestados en tandas de 150. De esta forma, hasta ahora han ingresado dos grupos mediante las resoluciones del pasado 26 de enero y del 9 de junio de 2022.

El actual presidente Antel, Gabriel Gurméndez, confirmó esta noticia y argumentó que durante la gestión de Iglesias esa resolución era "inconveniente" por el contexto económico provocado por la pandemia. Ahora, el cambio de contrato que se está llevando adelante fue aprobado formalmente por la Oficina Nacional de Servicio Civil y el directorio de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Gurméndez aseguró que la medida no significa para Antel la incorporación de más personal o gasto extra en temas salariales, sino que se cambia "de un contrato de función pública a un contrato presupuestado". "No tiene ningún costo, no estamos contratando gente", agregó en diálogo con Desayunos Informales este jueves.

Explicó que se está haciendo la transformación de forma gradual, rigiéndose por calificación y antigüedad de los trabajares. Por otro lado, Gurméndez contó que "a lo largo de estos dos años hemos logrado una caída de vínculos laborales de 700 personas".