Antía aseguró que se enteró por la prensa de la prórroga concedida a Cipriani para firmar el acuerdo sobre San Rafael

El magnate italiano acreditó que tiene Covid-19, por lo que se fijó una nueva fecha para la concreción del contrato.

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, aseguró que se enteró por la prensa que el empresario italiano Giuseppe Cipriani faltó a la firma del contrato para la concesión del casino en San Rafael, Punta del Este.

Tras acreditar que el magnate tenía Covid-19, el Poder Ejecutivo le concedió una prórroga este martes para que terminara de hacer la cuarentena en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y fijó una nueva fecha para la concreción del acuerdo: el 14 de enero de 2022, según informó La Diaria.

"Me enteré por la prensa, gracias a ustedes me enteré", respondió Antía este jueves, consultado por los periodistas sobre el hecho.

El intendente dijo que no tiene más información de la que han dado los medios y aseguró que no ha tenido contacto con Cipriani. "Él está en contacto con el gobierno nacional por un tema de Casinos. Y hasta que eso no se resuelva nosotros no vamos a estar en el tema", indicó.

Según Antía, el avance del proyecto "va a depender de algunas aprobaciones que están para firmarse".

El grupo empresarial de Cipriani, Fosara SA, pretende acceder a un permiso para explotar juegos de casino online como parte del acuerdo. Sin embargo, según indicaron fuentes del Ministerio de Economía a Búsqueda a fines de noviembre, la concesión otorgada "tiene la característica de que se trata exclusivamente de juego presencial, no solo porque el juego online no está legalmente permitido a la fecha", sino porque así se estableció en el pliego de condiciones al que accedió el conglomerado.

Desde que iniciaron las negociaciones el grupo presentó tres propuestas distintas para remodelar el icónico hotel esteño, que fue demolido. En abril el equipo de Cipriani remitió un adelanto del último proyecto a la Intendencia de Maldonado, pero sin un cronograma ni una fecha de inicio de las obras, según informó El Observador en ese entonces.

Al mes siguiente, Cipriani y Antía se reunieron personalmente. El intendente le solicitó información precisa sobre quiénes y cuándo llevarían adelante las obras. Desde entonces no ha habido más contacto entre ambos.

El Ministerio de Economía y Finanzas prevé fijar por escrito que la explotación del casino privado por 20 años estará supeditada a la construcción de un hotel de lujo. La concesión fue adjudicada en diciembre de 2020 y desde entonces las partes están negociando los detalles del acuerdo.