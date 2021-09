Antía: presidente de la Asociación de Propietarios Argentinos en Uruguay "no tiene representatividad"

"Sé que anda uno por ahí que se autoconvoca como líder de un grupo, pero no lo conozco", dijo el intendente de Maldonado, consultado por las declaraciones de Norberto Mariani.

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, dijo que Norberto Mariani, el presidente de la Asociación de Propietarios Argentinos en Uruguay, "no tiene representatividad". Desde este puesto Mariani ha encabezado una campaña mediática para pedir que los gobiernos departamentales no cobren contribución inmobiliaria a los propietarios extranjeros que no pudieron ingresar al país en el primer año y medio de la pandemia.

Antía dijo a radio Montecarlo este jueves que no conoce al presidente de esta agrupación. "Sé que anda uno por ahí que se autoconvoca como líder de un grupo, pero no lo conozco", dijo el jefe comunal, consultado por las declaraciones del presidente de la agrupación de propietarios argentinos.

El intendente de Maldonado dijo que "fueron muy poquitos" los propietarios extranjeros que no pagaron sus tributos y contó que la comuna remitió un proyecto a la Junta Departamental para "mantenerles las condiciones de buen pagador y facilitarles el pago". "No hemos tenido mayores observaciones y quejas", subrayó.

Entre 30.000 y 40.000 argentinos tienen propiedades en el departamento esteño, según el Ministerio de Turismo. Desde el miércoles Uruguay están abiertas las fronteras para todos los dueños de propiedades no residentes.

En diálogo con Telemundo, Mariani dijo que representa a a una asociación de unos 3.000 propietarios argentinos que esperan que Uruguay los exonere de todo el pago de la contribución. Planteó que esto "es lo mínimo que Uruguay podría hacer" por ellos. "

"Se nos tendría que exonerar todo el pago de la contribución territorial, todo, completo, no me vengas con chirolitas, hablando en criollo, porque no corresponde", dijo.

A su vez, en un video divulgado por el programa Fácil Desviarse (Del Sol FM) Mariani aconsejó a sus pares argentinos no invertir en el país.

“Nosotros no aconsejamos invertir en Uruguay. Estamos en un plan en la asociación de comunicar bien a aquellos argentinos que quieren invertir su dinero, no es una buena plaza Uruguay como están proponiendo. Es una plaza con mucha complicación desde todo punto de vista", señaló.

Y dijo que en el país "hay muchas estafas, muchos terrenos tomados, muchos desarrolladores y muchas administraciones corruptas. La gente en Argentina eso no lo sabe”.