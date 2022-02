"Apagón" del sistema financiero por diez días "no parece justo con aquellos que lo van a padecer", afirmó Lacalle

"Frenar la actividad bancaria-financiera pública es frenar gran parte del aparato económico del país", dijo el presidente.

El presidente Luis Lacalle Pou dijo que el paquete de medidas sindicales que prevé implementar la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) si no avanzan las negociaciones con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) "no parece justo con aquellos que lo van a padecer". A su vez, consideró que las medidas implementadas por la Federación Ancap (Fancap) en la planta de Minas, Lavalleja, son "exageradas".

El mandatario se expresó sobre ambos conflictos en rueda de prensa en La Charqueada, Treinta y Tres.

Primero, Lacalle Pou fue consultado sobre la posibilidad de que el sindicato bancario deje sin sistema financiero al Uruguay por diez días, que es una de las opciones que contempla AEBU. "No quiero entrar en discusiones de si tienen razón o no. Cuando uno ve lo que han sido los salarios y los privilegios económicos del sector de la banca pública, cuando uno ve el desempleo que hay en otros lugares o gente que no se ha beneficiado en estos tiempos, no…Estoy a punto de preguntarles a ustedes", comentó Lacalle, dirigiéndose a los periodistas.

Y luego agregó: "No parece lo más lógico un paro en ese sentido. (...) Frenar la actividad bancaria-financiera pública es frenar gran parte del aparato económico del país. No parece justo con aquellos que lo van a padecer".

Por otra parte, este martes el directorio de Ancap informó mediante un comunicado que se vio “obligado a suspender la producción” de la planta de Minas “a raíz de una decisión gremial que pone en riesgo” su funcionamiento. Sobre este tema, Lacalle señaló la "mala experiencia en la refinería" de La Teja, que el año pasado paralizó sus actividades por primera vez desde 1973.

"Mi percepción es que el reclamo aunque no se comparta es legítimo; mi percepción es que las medidas son exageradas, pero yo no soy quién para evaluarlas", comentó.

El presidente también aprovechó la ocasión para defender los cambios normativos previstos en la ley de urgencia (LUC), que refieren a la desocupación de los espacios de trabajo. "El derecho a huelga es un derecho consagrado que hay que proteger, y cuidar a los que quieren trabajar. (...) La LUC es justa. Genera la libertad de que la gente, si quiere parar, que pare, y si dentro de esa misma fábrica, industria, comercio, la gente quiere trabajar, que pueda trabajar", expresó.

Luego de que AEBU le dejara una nota, Lacalle descartó que pueda intervenir en el conflicto. "La carta es bienvenida. Mediación, ¿para qué? Somos un gobierno que dialoga con todo el mundo, no quiere decir que nos pongamos de acuerdo", expresó.