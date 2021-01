Aparecieron cubomedusas en las costas de Rocha

Desde la Dinara advierten que hay que evitar el contacto y no recogerlas.

Desde la Dinara, Graciela Fabiano dio algunas recomendaciones:

"La primera recomendación es evitarlas, no tocarlas, no recogerlas de la arena y si uno no las puede divisar en el agua, evitarlas. Si un humano entra en contacto con ellas como cualquier otro animal, se disparan automáticamente las sustancias urticantes. Las recomendaciones elementales son no raspar los filamentos, retirarlos suavemente con la mano y lavar con agua salada. Y si la reacción alérgica es mayor, consultar sin dudas con un médico"