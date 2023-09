Apareció la adolescente de 14 años que era buscada desde el 20 de agosto; un joven la vio deambulando por Capurro y alertó a la Policía

Julieta estaba internada en un centro de asistencia social, dependiente del INAU.

La adolescente Julieta González, que era buscada desde el pasado 20 de agosto, fue localizada en las últimas horas.

Según informó Canal 10 y confirmó Telemundo, la familia dio con el paradero de la joven de 14 años el jueves a la noche, y ahora será vista por personal médico para evaluar su estado de salud; a simple vista no presenta lesiones físicas.

Desde la familia de la joven indicaron a Telemundo que Julieta se encontraba deambulando por la zona de Capurro cuando fue vista por un joven que sabía del caso por redes sociales; frente a ello, le avisó a la Policía.

Julieta estaba internada en un centro de asistencia social, dependiente del INAU, y, según el testimonio de una de las funcionarios del lugar, fue vista por última vez cuando regresaban de una salida. La joven se fue corriendo por la zona del Centro de Montevideo.

Más allá del episodio, Valeria, la madre de la joven, se había manifestado junto a su familia en rechazo a la actitud adoptada por el centro ante lo sucedido.

“Ella estaba ingresada acá por una jueza, porque padece de un trastorno emocional. Tenía que estar acá un tiempo, medicada, para controlar esa situación, y luego iba a volver a casa”, contó Valeria a Telemundo en los últimos días, y narró lo que desde el centro, ubicado en el Centro de Montevideo, le dijeron sobre el momento de la desaparición de Julieta: “El 20 de agosto dicen que fueron a una plaza. Y que, al regresar, antes de entrar a la clínica, la educadora que salió con ellos dice que Julieta se fue corriendo. Eso es mentira porque Julieta no corre, apenas camina y se cansa porque tiene unos problemitas en los pies. Aparte está muy medicada, toma casi 14 pastillas por día, es imposible que pueda correr de la manera en la que dicen”.

“Llamé al centro para ver cómo le había ido en el paseo y cuando llamé me dijeron que se había fugado. Si yo no llamaba, no me llamaban para avisarme. Y me dijeron que realizaron la denuncia, pero no la hicieron. La denuncia la hice yo. Me dijeron que no me llamaron porque no tenían mi teléfono, cosa que es mentira, tienen mi teléfono. El equipo técnico se lavó las manos, no me dan respuestas, no me llaman, ni siquiera para acompañarme. Se lavaron las manos totalmente”, agregó.