Arbeleche: "La recuperación económica que estamos viviendo tiene que ser inclusiva, no tiene que dejar a nadie afuera"

Arbeleche disertó en un evento por el Día de la Construcción y destacó que en el primer semestre de 2022 el sector creció 7,6% en la comparación interanual y se crearon 2.400 puestos de trabajo.

La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, enfatizó este lunes que la recuperación económica que vive Uruguay luego del impacto de la pandemia del coronavirus debe ser "inclusivo" y alcanzar a la sociedad, en tiempos donde la oposición critica la distribución de la riqueza por el aumento del producto bruto interno pero no del salario real, entre otros puntos.

"El gobierno está absolutamente convencido que la recuperación económica que estamos viviendo tiene que hacerse en un marco inclusivo y sostenible y para eso está trabajando el gobierno. Desarrollo inclusivo porque no tiene que dejar a nadie fuera de desarrollo, tiene que llegar a todas las personas en el país. Sostenible porque no tiene que pensar en la generación actual sino en las futuras generaciones. Ejemplo de ello es la reforma de la previsión social, que piensa en las futuras generaciones, y el abordaje de la política ambiental que realiza este gobierno", dijo Arbeleche.

Arbeleche disertó en un almuerzo organizado por la Cámara de la Construcción en el marco el Día de la Construcción y destacó que en el primer semestre de 2022 el sector creció 7,6% en comparación con el mismo semestre de 2021. Valoró, además, la creación de 2.400 puestos de trabajo y que se trata "de uno de los sectores que no ha tenido pérdida de salario real".

En cuanto a inversión pública, dijo que el gobierno tiene previsto ejecutar en el periodo 2020-2024 unos 10.800 millones de dólares sumando la vialidad, la infraestructura y vivienda. Además, de 2020 a la fecha el sector privado ha ejecutado 2.240 millones de dólares en obras de gran porte.

Críticas por política de "derrame"

Días atrás, la bancada de senadores del Frente Amplio brindó una conferencia de prensa para cuestionar la Rendición de Cuentas y la política económica del gobierno.

"El Gobierno pretende seguir aplicando ese modelo mágico al que le llaman teoría del derrame. A pesar de haber optado por continuar defendiendo el déficit fiscal a capa y espada, con un recorte de US$ 140 millones en 2020 y de más US$ 300 millones en 2021, estamos comprobando que lo que debería derramar no derrama nada. Hay récord de exportaciones, de depósitos bancarios, pero se ha incrementado la pobreza infantil y aún 66.000 compatriotas viven hoy bajo la línea de pobreza”, dijo Silvia Nane según consignó Montevideo Portal el 3 de octubre.

Nane consideró que ese "modelo" es "contrario al de justicia social que en el Frente Amplio se busca".

El último dato económico del Uruguay se conoció a mediados de setiembre y mostró un aumento de 7,7% en el segundo trimestre del año en comparación al mismo periodo del año anterior. Además, en la comparación desestacionalizada (comparado con el trimestre inmediatamente anterior), el PBI se incrementó 1,1%.

La pobreza se conoció dos semanas después y generó discusiones entre gobierno y oposición por los datos. Aumentó 0,5% en la comparación interanual (enero-junio de 2021), pero se redujo 0,3% respecto al semestre anterior (julio-diciembre de 2021). Ambas variaciones están dentro del margen de error de 1% de la encuesta del Instituto Nacional de Estadística.