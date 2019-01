Archivado de casos de más de un año de antigüedad para primarios con delitos leves no afecta independencia de magistrados, considera presidente de AMU

Alberto Reyes entiende que la medida de la SCJ en estos casos puntuales no incide.

El presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay dijo:

Se evalúa que es una decisión de la Corte tendiente a que en los casos que no pasará nada, se archiven. Eso lo podemos saber en base a los conocimientos que se le dé al fiscal de la causa. Se entiende que los presumarios no deben ser archivados. Hablamos de los que refieren a primarios y donde se investigan hechos cuya calificación provisional donde la decisión de procesamiento no necesariamente es con prisión. Por lo tanto se trataría de hechos de menor relevancia y supeditado el archivo a la voluntad de los fiscales.