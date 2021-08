Argimón afirmó que le "sorprendió" que fueran "notificados por la prensa" de conflictos en el directorio del Inisa

La vicepresidenta se refirió a los diferendos entre la directora del Inisa y la presidenta del Instituto que llevaron a que Manini pidiera la remoción de la directora blanca.

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, habló este miércoles sobre la situación que atraviesan las autoridades del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).

"Yo no he seguido el proceso. Sí me sorprendió que por prensa hubiéramos sido notificados de alguna manera de una suerte de problemas de relacionamiento de componentes de su directorios", afirmó Argimón.

Días atrás, el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, pidió la remoción de la directora, la dirigente nacionalista Sandra Etcheverry, por diferendos con la presidenta del Instituto, la cabildante Rosanna de Olivera. Tras ese episodio, la directora blanca dijo que le sorprendió "la violencia" con que Manini solicitó que fuera removida.

"Esperemos precisamente que en las próximas horas estos temas puedan dirimirse en un ambiente de negociación y de intercambio, porque es un lugar que precisamente si hay algo que necesita es un directorio unido, que lleve adelante acciones muy especiales, por ser un organismo de alta sensibilidad", agregó la vicepresidenta.