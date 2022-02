Argimón confirmó que Lacalle medió para rever pronunciamiento sobre Ucrania en la OEA

"Evidentemente la posición de Uruguay estaba más que clara: la posición de Uruguay es la del presidente de la República", dijo.

La vicepresidenta Beatriz Argimón afirmó que la posición de Uruguay con respecto al ataque de Rusia a Ucrania siempre fue "clara".

Además, confirmó que el presidente Luis Lacalle Pou ordenó esta mañana que la delegación uruguaya ante la Organización de Estados Americanos (OEA) adhiriera al documento que habían firmado otros 24 países para condenar "enérgicamente" la "invasión ilegal, injustificada y no provocada" de Ucrania por parte de Rusia.

"Evidentemente la posición de Uruguay estaba más que clara: la posición de Uruguay es la del presidente de la República", dijo.

"Fue clara la instrucción del presidente de que se firmara el documento", agregó en rueda de prensa antes de entrar al Estadio Campeón del Siglo, donde Peñarol y Nacional disputaron el clásico por la cuarta fecha del Torneo Apertura.

La vicepresidenta dijo que "no se cambia la versión", ya que algunos dirigentes de la oposición se preguntaron si la postura de Uruguay en la OEA era coincidente con la política exterior que asumió el gobierno. También plantearon por qué los dirigentes del oficialismo no cuestionaron a la delegación nacional en este organismo, teniendo en cuenta que sí criticaron la declaración del Frente Amplio, donde no se habla de invasión.