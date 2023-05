Argimón continúa evaluando ser precandidata, pero no descarta apoyar a Delgado o Raffo; lamentó "demoras" en estrategia para Montevideo

"A la brevedad se precisa planificar lo que vamos a hacer en Montevideo", afirmó la vicepresidenta.

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, continúa en la organización y fortalecimiento de su nuevo sector político, Futuro Nacional, y mantiene entre sus opciones la posibilidad de ser precandidata a la Presidencia, aunque no descarta terminar apoyando a otro precandidato nacionalista. Así lo afirmó en la noche del martes.

“Nuestra base tiene impronta wilsonista, con una mirada hacia el partido y los temas país con esa perspectiva. Queremos ayudar a fortalecer el ala wilsonista primero, antes de plantearnos las candidaturas”, señaló la vicepresidenta en rueda de prensa.

En ese sentido, Argimón indicó que, además de seguir expandiendo el sector para alcanzar el nivel nacional, también “en breve” tendrán un “centro de estudio” para dar “propuestas concretas para el Uruguay” actual y que “debe profundizar en cambios”.

Fue en enero de este año, luego del lanzamiento de su agrupación, cuando Argimón dijo públicamente que evaluaba la posibilidad de ser precandidata en la interna del Partido Nacional. Desde entonces, otros dos nombres cobraron fuerza: el del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado; y la hasta hace poco presidenta de la departamental de Montevideo del Partido Nacional, Laura Raffo.

En una reciente encuesta de Cifra, y mirando a quienes piensan votar al Partido Nacional en 2024, Delgado cosechó el 34% de las preferencias, Raffo el 11% y Argimón el 4%.

Con este escenario, la vicepresidenta fue consultada sobre si sigue en pie la evaluación de su precandidatura y si también maneja apoyar a otro precandidato: “No descartamos una candidatura propia. Nos fijamos tiempos y metas. Mi prioridad ahora es mi compromiso con el gobierno, la segunda es evaluar las líneas como sector para ver si tendrá una candidatura propia o si acompañamos una columna, con una mirada diferente, a las dos candidaturas a las dos candidaturas que hoy se están planteando”.

La precandidatura de Raffo y la coalición en Montevideo

Aunque ni Delgado, ni Raffo ni Argimón han confirmado públicamente sus intenciones de competir, los dos primeros nombres se dan por sentado y ya han recibido respaldos específicos de sectores nacionalistas. Sin embargo, las polémicas no han estado ausentes.

Cuando Raffo comenzó a mostrar sus intenciones de conformar un movimiento de carácter nacional y no centrarse en la capital, dirigentes del Partido Nacional consideraron que debía renunciar a su cargo, dado que eso daba señales de que no buscaría competir nuevamente por el sillón comunal de Montevideo en 2025 sino por la Torre Ejecutiva en 2024. Tras varias semanas de tensiones, finalmente Raffo renunció a ese cargo y dijo que no se presentaría a las elecciones departamentales próximas.

Consultada sobre cómo vio la renuncia de Raffo, Argimón respondió: “Creo que hizo muy bien en renunciar, lo hablé con ella. Siempre he estado muy cerca de Laura Raffo. Me pareció muy bien que al llegar a un punto en el que aquello para lo que había sido convocada ya no era lo que marcaba su trabajo y, por tanto, decidiera dar un paso al costado. Me parece que es lo que tenía que hacer”.

Además, Argimón consideró que Raffo se enfrenta a un desafío específico, que la diferencia de ella y de Delgado: “Entiendo que ella maneja tiempos políticos de alguien que tiene que llevar adelante una candidatura a quien se le tiene que conocer como candidata de proyección nacional, y eso lleva sus tiempos”.

En tanto, la vicepresidenta, que también estuvo al frente del directorio del Partido Nacional, señaló que, tras la salida de Raffo, queda un liderazgo vacante en la puja de la coalición en Montevideo para dar batalla al Frente Amplio.

“Me parece que estamos un poco demorados en la mirada de Montevideo. Así se lo trasladé al presidente del Partido Nacional”, dijo Argimón.

“A la brevedad se precisa planificar lo que vamos a hacer en Montevideo. Y soy una firme defensora de la coalición en Montevideo, por lo que hay que definir rápidamente el trabajo con los demás partidos de la coalición”, agregó.