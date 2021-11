Argimón dijo que tiene una posición tomada sobre el proyecto para dar prisión domiciliaria a mayores de 65

"Este tema tiene características especiales por cómo fue planteado, pero no me sorprende que se debata", indicó.

La vicepresidenta Beatriz Argimón contó este domingo que tiene una posición tomada sobre el proyecto de ley de los senadores de Cabildo Abierto, que proponen fijar prisión domiciliaria para los reclusos mayores de 65 años. Sin embargo, consultada en rueda de prensa, dijo que esperará a que lo haya discutido la bancada del Partido Nacional para expresarse públicamente al respecto.

Por otra parte, la presidenta de la Asamblea General aseguró que no le sorprende que los legisladores no tengan una posición unánime sobre este tema.

"Es un tema sensible. El otro día compartí algunos estudios con Juan Miguel Petit y él me decía que en el mundo el tema de las personas grandes que están privadas de libertad está siendo un punto de debate. Este tema tiene características especiales por cómo fue planteado, pero no me sorprende que se debata", indicó.

Petit, el comisionado parlamentario para las cárceles, recomendó a los legisladores no aprobar la propuesta de Cabildo Abierto. En rueda de prensa tras visitar la Comisión de Constitución del Senado, señaló que la iniciativa tiene "deficiencias técnicas muy importantes" y que fue mal argumentado por los cabildantes, que en la exposición de motivos hicieron hincapié en las razones sanitarias por la pandemia de Covid-19. Según explicó Petit, la normativa vigente ya prevé la posibilidad de dar prisión domiciliaria a los adultos por motivos de salud.

El tema de fondo es la posible liberación de presos que cometieron delitos de lesa humanidad o vinculados con la pasada dictadura. Este aspecto del proyecto de ley llevó a que cinco relatores especiales de Naciones Unidas le enviaran una carta al canciller uruguayo, Francisco Bustillo, para expresar su "profunda preocupación" por la iniciativa y señalar los posibles incumplimientos que podría cometer Uruguay de aprobarla.