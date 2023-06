Argimón dijo que vive el caso Penadés "con muchísimo dolor" y que lo sucedido implicó "un aprendizaje" para todo el sistema político

La vicepresidenta consideró que además de la cautela en este tipo de casos también se debe buscar un “equilibrio” entre “la presunción de inocencia y lo que significa escuchar siempre a las víctimas”.

“Lo vivo con muchísimo dolor”. Esa fue la respuesta de la vicepresidenta Beatriz Argimón cuando se le consultó este jueves sobre cómo está procesando el transcurrir del caso del senador Gustavo Penadés, denunciado por abuso sexual de menores.

El desafuero de Penadés fue votado el miércoles en el Senado por unanimidad, aunque con ciertos reparos por parte de algunos legisladores, como Guillermo Domenech de Cabildo Abierto. “No toda la sociedad tiene tan presente este tema que es un flagelo”, afirmó Argimón sobre declaraciones como la del legislador cabildante, que vinculó el caso a temas políticos.

No obstante, Argimón destacó que el Parlamento se haya puesto de acuerdo y actuado en consecuencia. “Cuando terminó la sesión del Senado, vi un Parlamento que por unanimidad votó los desafueros de un senador que ha sido una referencia desde el punto de vista político. El Senado estuvo a la altura de las circunstancias. No sé en cuántos países del mundo esto acontece de esta forma, que llega una solicitud de desafuero un jueves y en menos de una semana el Senado levanta por unanimidad sus manos”, valoró Argimón.

Consultada sobre si ha hablado con Penadés durante las últimas semanas, la vicepresidenta se limitó a responder que “no”.

“Esto fue un aprendizaje”

Desde que se hizo pública la primera denuncia en contra de Penadés, por parte de la militante nacionalista Romina Celeste, varios dirigentes políticos afirmaron que creían en la palabra del senador, quien ha desmentido las acuasciones en su contra. Es el caso del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, o el propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

Consultada este jueves al respecto, Argimón considero que todo lo sucedido significó un “aprendizaje” para el sistema político.

“Está eso, y también lo que significó el silencio de algunos de los representantes. En esto también nosotros tuvimos que aprender. Porque muchos de nosotros éramos muy cautos, precisamente porque sentíamos que esa era la forma de acompañar la investigación que estaba haciendo la fiscal. Y, por otro lado, al inicio de la denuncia hubo declaraciones que tenían que ver más con el relacionamiento personal. Fue un aprendizaje”, apuntó.

En ese sentido, consideró que además de la cautela en este tipo de casos también se debe buscar un “equilibrio” entre “la presunción de inocencia y lo que significa escuchar siempre a las víctimas”. “Por suerte se ha ido abandonando aquello de descalificar y no creer a las víctimas”, dijo.

“Esto no se trata de si yo le creía o no le creía a Penadés. Desde mi lugar se trataba de lo que es la experiencia de cuando una víctima habla y no mirar para otro lado.

Las reacciones que han surgido, incluso aquellos que debido a la experiencia fuimos muy cautos, tiene que ver con un fenómeno donde todos aprendimos”, agregó.