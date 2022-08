Argimón: "Estoy de acuerdo con la presentación de la declaración jurada, pero debemos darnos un marco normativo que así lo requiera"

La vicepresidenta confirmó que al momento no tienen ninguna información de Jutep respecto al senador Sartori.

El senador del Partido Nacional Juan Sartori interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 12 de la “Ley Cristal”, que impone a algunos funcionarios públicos la presentación de la declaración jurada de su cónyuge.

Tal como se informó este martes, Sartori decidió no presentar la declaración jurada pese a la insistencia y las observaciones de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). El parlamentario se ampara en informes que realizaron los abogados constitucionalistas Martín Risso y Carlos Delpiazzo.

Al respecto, la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, dijo este viernes en rueda de prensa que tuvo una conversación con Sartori, el senador le dio sus argumentos y le comentó que estaba siendo asesorado jurídicamente. "Me hizo llegar los informes que son categóricos de dos prestigiosos constitucionalistas", expresó.

Argimón indicó que estas leyes tienen como fundamento "un marco más amplio de prevención" de conductas éticas. En ese sentido, sostuvo que le parece que después de tanto tiempo hay que "aggiornar" las normas "porque el mundo ha cambiado".

"Estoy de acuerdo con la presentación de la declaración jurada, pero debemos darnos un marco normativo que así lo requiera", afirmó.

Consultada por la retención del 50% de los haberes del parlamentario -algo que se pidió desde el Frente Amplio-, dijo que no se ha hecho porque no puede actuar basada en solicitudes de la oposición o información periodística. "Yo no tengo la declaración de Sartori, los legisladores no tenemos las declaraciones uno del otro", remarcó.

Por último, Argimón consideró que el organismo que tiene que hacer la evaluación es quien tiene que hacer los comunicados y confirmó que al momento no tienen ninguna información de Jutep. "Si nos llega una notificación se lo mandamos a jurídica que es quien define las medidas a tomar", concluyó.