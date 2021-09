Argimón habló de las críticas de la diputada de Cabildo y lamentó la proclama de la Marcha de la Diversidad

Argimón aseguró que no conoce a Inés Monzillo y que está "acostumbrada" a las críticas por su postura frente a la diversidad.

La vicepresidenta Beatriz Argimón se refirió este lunes a las críticas de la diputada suplente de Cabildo Abierto Inés Monzillo, que la tildó de “vergonzosa” por su "sumarse al circo de la diversidad".

“No por pertenecer a un partido político y menos a una coalición me hace perder mi libertad de expresión. Lo que está mal, no me importa de dónde venga, está mal. Si tienen necesidad de sumarse al circo de la diversidad, bien por ustedes. Para mi es solo un circo patético. Y tenemos una vicepresidenta vergonzosa”, escribió Monzillo en un mensaje privado a Federico Bianchi, secretario de Diversidad del Partido Nacional, que luego ella misma difundió.

A su pedido pic.twitter.com/aQ9nKWPNfr — Inés Monzillo (@ines_monzillo) September 22, 2021

Consultada en rueda de prensa este lunes, la vicepresidenta dijo que no conoce a Monzillo y que no tuvo “ningún intercambio con ella”.

“Sí recibí una comunicación del senador (Raúl) Lozano que me dejaba claro que no es la posición del partido”, dijo Argimón.

Sobre las críticas recibidas, dijo que está “acostumbrada” y que “no estaba inquieta”: “Forma parte de las reglas de juego. Tengo una vida trabajando por los derechos de las mujeres, de los niños, por la inclusión. Forma parte de mi agenda y nunca lo voy a dejar”.

Consultada desde dónde se paraba en cuanto a la diversidad, Argimón respondió: “Tengo claro desde dónde siempre me paré. Lo novedoso es que critica a quienes nos ponemos desde otro lado, pero bueno, forma parte de la dinámica democrática”.

Proclama de la Marcha

Este viernes se llevó adelante una nueva Marcha de la Diversidad con varias críticas al Estado y al gobierno. La consigna era “Estado ausente, nuestra lucha presente”.

La vicepresidenta lamentó esto, y dijo que “no es la primera vez que pasa” que las proclamas se tiñen de política partidaria.

“Cuando las reivindicaciones sociales pasan a tener tintes políticos partidarios se pierde la esencia de esa militancia comprometida por el tema. Sin lugar a dudas lo sentí el otro día”, declaró.